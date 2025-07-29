لبنان: انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين

انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين

أعلن لبنان اليوم الثلاثاء انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية عبر مركز (المصنع) الحدودي البري شرق البلاد مشيرة إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة (بر الياس) استعدادا لانطلاق القوافل نحو سوريا.

وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين منظمة وغير منظمة بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.

أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضا على 100 دولار أمريكي.

وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.