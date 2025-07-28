وزيرة الشؤون: ضرورة تحسين جودة خدمات ذوي الإعاقة وتسريع الإجراءات الرقمية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة حرصها على تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتسريع إجراءات التحول الرقمي وتسهيل المعاملات والخدمات الإلكترونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي اليوم الإثنين عقب جولة ميدانية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إنها اطلعت على سير العمل في مختلف الإدارات وناقشت أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المستفيدين مؤكدة أهمية تطوير الأنظمة الإلكترونية لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المراجعين من فئة ذوي الإعاقة.

وشددت على ضرورة الإسراع في توفير الكراسي المتحركة من خلال وضع آلية محدثة تضمن سرعة الصرف ومطابقة الكراسي للمعايير الصحية والفنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات الإعاقة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات التي تعزز الشفافية والرقابة على كافة العمليات داخل الهيئة إضافة إلى إطلاق خدمات رقمية جديدة تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على حقوقهم بكل يسر لافتة إلى أن الاهتمام بشؤون ذوي الإعاقة يعد أولوية وطنية وأن الحكومة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لهم.