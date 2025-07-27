القوى العاملة: ضبط 44 عاملا مخالفا في مشروع النعايم السكني

الهيئة العامة للقوى العاملة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد أنها ضبطت 44 عاملا مخالفا في مشروع النعايم الاسكاني ضمن حملاتها التفتيشية الميدانية المستمرة بهذا الشأن.

وذكرت الهيئة في حسابها على منصة (إكس) أنها تنفيذا لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قامت بحملة تفتيش مكثفة على أحد المواقع الإنشائية التابعة لمشروع النعايم السكني أسفرت عن ضبط عدد من العمالة المخالفة ممن يعملون لدى شركات غير مصرح بها أو في غير المهن المحددة بتصاريحهم.

وأضافت أنها ضبطت 12 عاملا مخالفا بموجب المادة (20 – خادم) وعاملا مخالفا لـ(رعاية الأغنام) وعدد 28 عاملا تابعا لشركات غير مصرح لها بالعمل في الموقع وثلاثة عمال مخالفين لقانون الإقامة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف حفظ التوازن في سوق العمل وضمان بيئة عمل منظمة وآمنة لجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بدون تهاون.