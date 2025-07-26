لازاريني: عمليات إسقاط المساعدات من الجو في غزة غير فاعلة

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني

وصف المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني السبت استئناف إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو في غزة بأنه خطوة “غير فاعلة” في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع الفلسطيني.

وكتب لازاريني على منصة إكس “لن تنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم. إنها مكلفة وغير فاعلة ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعا”.

الجمعة، أفاد مسؤول في الاحتلال لوكالة فرانس برس بأن عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو ستستأنف سريعا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإمارات العربية والأردن سيتوليان قيادة هذه العمليات.

تدهورت الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث حذّرت منظمات دولية من تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال.

واعتبر لازاريني أن “مجاعة سببها الإنسان لا يمكن إيجاد حل لها إلا بالإرادة السياسية”.

من دون توجيه انتقادات مباشرة للاحتلال، دعا لازاريني إلى تمكين الأمم المتحدة من التدخل “على نطاق واسع ومن دون عراقيل” في غزة.

يواجه الاحتلال ضغوطا دولية متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

في نهاية أيار/مايو خفف الاحتلال جزئيا حصارا مطبقا كانت تفرضه منذ آذار/مارس، أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السع الأساسية.

وفي بيان صدر الجمعة، شدّد جيش الاحتلال على أن “إسرائيل لا تحد من عدد الشاحنات التي تدخل غزة” وأن “المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة” لا تجمع المساعدات بمجرد دخولها القطاع.

تعمل منظمات إنسانية عدة في غزة، وتؤكد منذ أشهر أنها تواجه قيودا تحول دون استجابتها للأزمة الإنسانية، تشمل تحديد أنواع السلع وقيودا إدارية مشددة.

والاحتياجات في غزة هائلة، وفق منظمات غير حكومية وشهادات ميدانية جمعتها فرانس برس.

وأفادت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع السبت بأن حمولات 600 شاحنة تنتظر تفريغها بواسطة المنظمات الدولية.

وكانت الإمارات والأردن وفرنسا وبلدان أخرى قد شاركت في إسقاط مساعدات إنسانية من الجو في غزة في العام 2024.

هذه العمليات تعرّضت لانتقادات، خصوصا بسبب مقتل أشخاص سقطت عليهم حمولات، وأيضا بسبب تطلّبها لتدابير لوجستية معقدة لكمية محدودة من المساعدات.