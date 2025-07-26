إيران: مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 جراء هجوم على مبنى للقضاء

صورة أرشيفية

أعلن الحرس الثوري الايراني اليوم السبت مقتل ستة اشخاص وإصابة 22 آخرين جراء هجوم “إرهابي” على مبنى للقضاء.

ونقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية عن الحرس الثوري القول إن ستة أشخاص قتلوا وإصابة 22 آخرين معظمهم من المدنيين بينهم امرأة وطفل في هجوم “إرهابي” على مبنى القضاء بمدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وفي سياق متصل أعلن مركز المعلومات القضائية في ايران في بيان مقتل ثلاثة “إرهابيين” في الهجوم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

وأشار البيان إلى أن أشخاصا مسلحين مجهولين هاجموا مبنى للقضاء في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد صباح اليوم.