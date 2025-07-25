الداخلية: ضبط 192 مخالفا ومطلوبا أمنيا خلال حملة أمنية في جميع محافظات البلاد

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 192 مخالفا ومطلوبا أمنيا خلال حملة أمنية تركزت في عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية شملت الجهراء وجليب الشيوخ والمهبولة وأسواق القرين والأحمدي والفحيحيل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة أن ذلك يأتي ضمن حملة امنية واسعة النطاق في محافظات البلاد للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومواصلة للجهود الأمنية الرامية إلى بسط الأمن وفرض هيبة القانون وبتوجيه ومتابعة مباشرة من وكيل الوزارة بالتكليف اللواء علي العدواني.

وأكدت (الداخلية) ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أنها مستمرة في جهودها لضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل وأن المحاسبة ستشمل كلا من العامل وصاحب العمل ولن يتم التهاون مع أي مخالف للقانون.