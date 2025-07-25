الإطفاء: فتح باب التسجيل للراغبات في الالتحاق بدورة ضباط الاختصاص الثلاثاء المقبل

قوة الإطفاء العام

اعلنت قوة الإطفاء العام فتح باب التسجيل للراغبات في الالتحاق بدورة ضباط الاختصاص ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس الموافق السابع من اغسطس المقبل.

وذكرت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الجمعة أن التخصصات المطلوبة هي بكالوريوس هندسة مدنية وهندسة كهربائية وهندسة كمبيوتر- علوم كمبيوتر وبكالوريوس إعلام-علاقات عامة وبكالوريوس وإدارة موارد بشرية وبكالوريوس إدارة وبكالوريوس تمويل-محاسبة وبكالوريوس رياضيات-إحصاء وبكالوريوس حقوق.

واشارت الى انه للتسجيل يمكن الدخول على موقع (سهل) وتعبئة البيانات المطلوبة.