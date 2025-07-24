سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الكويت والصين

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وبحث الاجتماع العشرون آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الصديقين لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية اضافة إلى التعاون في مجال مكافحة التصحر والزراعة البيئية.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية ببذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال وتطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في شتى المجالات ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد من خلال التعاون المشترك لكافة الجهات الحكومية لما فيه مصلحة الوطن العزيز.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار اللجنة الوزارية في دعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وبما يقتضيه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في المجالات الواردة بمذكرات التفاهم للارتقاء بالعلاقات الودية بين البلدين والعمل على تعزيزه في مختلف المجالات.

وعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات كافة الخطوات التنفيذية المتخذة من الجهات الحكومية المعنية في الدولة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة مشيرا بهذا الصدد إلى أن وفدا فنيا رفيع المستوى من وزارة الاشغال العامة سيغادر في بداية الأسبوع المقبل إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار التنسيق المشترك في مجال البنية التحتية البيئية ولبحث تفاصيل عملية البدء في تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في البلاد.

وفي إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة الصينية بمجال مكافحة التصحر قدم مقرر اللجنة الوزارية إيجازا لفحوى اجتماعات الوفد الصيني الحكومي مع كبار المسؤولين في البلاد والتي استمرت زيارته ثمانية أيام وتطرق إلى تفاصيل خطة تنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير إضافة إلى حماية البيئة ومكافحة زحف الرمال بناء على توجيهات سامية من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأشار إلى أن الوفد الصيني جال ميدانيا خلال الزيارة في مختلف مناطق البلاد التي تتطلب استصلاح الأراضي فيها وقدم تقريرا فنيا للاجراءات التنفيذية لسبل التعاون الثنائي بين الكويت والصين في استصلاح الأراضي مؤكدا أن اللجنة الوزارية ستتابع كافة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية على مراحل مختلفة.

حضر الاجتماع وزير الاشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.