البلدية: انخفاض ملحوظ بعدد مخالفات أعمال السلامة ومواقع التشوين المتعدية على أملاك الدولة

بلدية الكويت

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس أن هناك انخفاضا ملحوظا في مختلف أعداد المخالفات بأعمال السلامة ومواقع التشوين المتعدية على أملاك الدولة بعد الحملة الميدانية التفتيشية الموسعة التي امتدت حوالي ثلاثة أسابيع بالمحافظات الست.

وقال رئيس فريق جولة محافظة الأحمدي محمد الدويهيس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه منذ بدء الحملة كان الهدف الرئيسي لبلدية الكويت رفع مستوى الالتزام بضوابط التشوين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات السلامة والإزالة الفورية للتشوينات التي تتعدى على أملاك الدولة.

وأضاف الدويهيس أن جولات الحملة الميدانية اليوم كانت في مناطق الفنطاس وأبوحليفة وشهدت تسجيل مخالفتين بعدم الالتزام بضوابط وشروط بلدية الكويت.

وشدد على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لائحة التشوين والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.

وأوضح أن مخالفة عدم الالتزام بإجراءات السلامة في مواقع العمل وعدم توفير وسائل الحماية الشخصية وعدم ارتداء العمال لخوذات السلامة سببه الرئيسي نقص الوعي لدى العمالة بأهمية تلك الأدوات بحفظ أرواحهم خلال العمل.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مشددا على أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات السلامه في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.