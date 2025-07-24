وزير التعليم العالي: دمج ذوي الإعاقة في البيئة الجامعية يرسخ مبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الخميس أهمية الدمج الكامل لذوي الإعاقة مع إخوانهم الطلبة من مختلف الفئات داخل البيئة الجامعية بما يعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويرسخ المشاركة وثقافة الشمول والتفاعل المجتمعي بين جميع الطلبة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب استقبال الوزير الجلال رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس بحضور طلبة من ذوي الإعاقة لبحث احتياجاتهم في مؤسسات التعليم العالي وتعزيز سبل الدعم والرعاية المقدمة لهم.

وشدد الوزير الجلال وفق البيان على أهمية المتابعة المباشرة مع طلبة ذوي الإعاقة لفهم التحديات التي يواجهونها بدقة خلال الفصل الدراسي ومدى استفادتهم من التقارير الموجهة إلى أعضاء هيئة التدريس حول احتياجاتهم.

ودعا إلى إجراء استبيان دوري لقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة إلى جانب عقد لقاءات تعريفية لأعضاء هيئة التدريس الجدد حول أساليب التعامل الأكاديمي والتربوي مع هذه الفئة.

ووجه الوزير بإعداد تقارير دورية تتضمن التحديات البشرية والمادية التي تواجهها عمادة شؤون الطلبة في ما يخص دعم الطلبة من ذوي الإعاقة والعمل على توفير الحلول المناسبة لها بما يضمن استمرارية تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة من أبنائنا الطلبة.

من جهته استعرض عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت الدكتور جاسم الحمدان خلال اللقاء الجهود المبذولة من قبل قسم ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة مبينا أن عدد الطلبة من ذوي الإعاقة في الجامعة بلغ نحو 344 طالبا وطالبة.

ولفت الدكتور الحمدان إلى تقديم القسم تسهيلات فردية تتناسب مع طبيعة إعاقة كل طالب كما يشكل حلقة وصل مهمة بين الطلبة والكليات الجامعية لضمان تيسير مسيرتهم الأكاديمية.

بدورها قالت رئيسة الجمعية الفارس وفق البيان إن اللقاء يمثل خطوة فاعلة نحو معالجة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالطلبة ذوي الإعاقة مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجمعية ومؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذ الخطوات العملية المتفق عليها بما يترجم التوجه الوطني نحو تعليم عال شامل للجميع.

وثمنت الفارس جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الطلبة من ذوي الإعاقة وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية دامجة تراعي احتياجاتهم وتكفل مشاركتهم الكاملة في الحياة الجامعية.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء الاستماع إلى ملاحظات ومطالب الطلبة من ذوي الإعاقة الذين عبروا في مستهل حديثهم عن شكرهم للوزير ولجامعة الكويت على ما يبذل من اهتمام وتجاوب وما يقدم لهم من خدمات.

ولفت إلى أنه تم مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الطلبة من ذوي الإعاقة إضافة إلى مقترحات تطوير الخدمات الأكاديمية والإدارية والاجتماعية بما يضمن دمجهم الفاعل في الحياة الجامعية.

كما تم التطرق إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات التعليمية والتسهيلات المقدمة لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الأكاديمية والعملية ويسهم في تحسين تجربتهم التعليمية داخل الحرم الجامعي.