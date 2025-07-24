معهد الكويت للأبحاث العلمية يقبل 221 طالبا وطالبة بدورته الصيفية الـ46

معهد الكويت للأبحاث العلمية

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية قبول 221 طالبا وطالبة في الدورة التدريبية الصيفية السادسة والأربعين التي ينظمها المعهد خلال فترة العطلة الصيفية من 27 يوليو الجاري إلى 28 أغسطس 2025.

وقالت مدير دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد منى الفيلكاوي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين أسفرت عن قبول 162 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية و59 طالبا وطالبة من المرحلة الجامعية.

وأضافت الفيلكاوي أن البرنامج الصيفي يعتبر من أبرز المبادرات التدريبية التي ينظمها المعهد سنويا بهدف تنمية مهارات الطلبة العلمية والبحثية وتعزيز قدراتهم على التفكير الابتكاري والعمل الجماعي.

ودعت الطلبة المقبولين من المرحلة الثانوية إلى التواجد في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد المقبل في قاعة الشيخ جابر الأحمد الصباح بمقر المعهد الرئيسي في الشويخ فيما دعت طلبة المرحلة الجامعية المقبولين إلى التواجد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا من اليوم ذاته في قاعة المنهل بالمقر ذاته.