الصحة: تقديم أفضل الخدمات الطبية المتخصصة ضمن استراتيجية الانفتاح على الخبرات العالمية وتدريب الكوادر الوطنية

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الطبية المتخصصة في بيئة علاجية آمنة ومتطورة ضمن استراتيجية الانفتاح على الخبرات العالمية وتدريب الكوادر الطبية الوطنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور السند بمركز التواصل الحكومي اليوم الأربعاء خصص لاستعراض انجازات ومشاريع الوزارة بالإضافة الى الخدمات الرقمية التي أطلقتها سواء عبر تطبيق (سهل) الحكومي أو عبر الحسابات الرسمية للوزارة.

وأشار الدكتور السند إلى عدد من المشاريع الانشائية التنموية ومنها ما تم تشغيله وما سيتم تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة مثل مركز طوارئ المطلاع ومستشفى الأمراض السارية ومركز الكويت لمكافحة السرطان بالإضافة الى انتقال قسم النساء والولادة من مستشفى العدان الى مستشفى الأمومة والطفولة.

ولفت إلى مشروع مستشفى العدان الجديد الذي يضم تسع مبان تقدم الخدمات الصحية للمواطنين فضلا عن استعراض فلسفة الوزارة في تقديم الخدمات الصحية عبر منظومة المدن الطبية التخصصية ومنها منطقة الاحمدي الطبية التخصصية ومنطقة الصباح الطبية التخصصية.

وأوضح أن فكرة تلك الخدمات مبنية على قيام مجموعة من المستشفيات التخصصية والمستشفيات بتقديم الرعاية الصحية الثانوية في رقعة جغرافية محددة دون تكبد المريض أي عناء في التنقل موضحا حرص الوزارة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للجميع.

ونوه بمشروع المستجيب الأول الذي انطلق 10 يوليو الجاري ويضم 28 وحدة طبية والذي تعامل خلال أسبوعه الأول مع 70 حالة طارئة لافتا إلى أنه يعتبر إضافة نوعية إلى منظومة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة وخطوة متقدمة تجسد رؤية الكويت في تعزيز سرعة الاستجابة وجودة الرعاية.

وتطرق الى مشروع الأطباء الزوار الذي بلغ عددهم حتى الآن 140 طبيبا والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الطبية المتخصصة وضمن استراتيجية الانفتاح على الخبرات العالمية بهدف تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للمرضى داخل الكويت وتدريب الكوادر الطبية الوطنية.

كما نوه لافتتاح جناح جديد لأشعة الرنين في مستشفى الرازي ومضاعفة الطاقة لخدمة المرضى بكفاءة أعلى ومضاعفة عدد الأجهزة والطاقة الاستيعابية بنسبة 100 في المئة وافتتاح المركز الطبي في مركز النويصيب الحدودي مؤخرا وافتتاح 13 مركزا صحيا متخصصا تغطي كافة المنافذ الحدودية لدولة الكويت.

وذكر أنه تم تركيب 20 جهازا للصدمات القلبية في مطار الكويت لحماية الأرواح وضمان الاستجابة الأسرع ولتعزيز السلامة العامة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الصحية الطارئة لا سيما حالات توقف القلب المفاجئ.

وقال السند إن الوزارة شرعت بتنفيذ برنامج تدريبي خاص لتأهيل عدد من العاملين في مطار الكويت الدولي على استخدام هذه الأجهزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف ضمان سرعة الاستجابة وجودة الأداء في لحظات حرجة قد تكون فارقة.

وأضاف أن أقسام الطوارئ في مستشفيات الكويت تعاملت مع 200 ألف حالة خلال شهر يناير الماضي فقط لافتا إلى وجود 117 مركزا للرعاية الأولية في مختلف مناطق البلاد تقدم خدمات شاملة منها 30 في المئة تعمل على مدار الساعة و30 في المئة تعمل حتى منتصف الليل من الأحد الى الخميس و9 في المئة تعمل حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع و28 في المئة تعمل حتى التاسعة مساء من الأحد للخميس.

وأوضح أن هناك 38 عيادة للأمومة والطفولة و72 عيادة للصحة النفسية و35 عيادة للصحة الوقائية و20 عيادة للعيون و18 عيادة للأنف والأذن والحنجرة.

وحول إحصاءات الطوارئ الطبية أفاد الدكتور السند بأنه تم التعامل مع 860ر86 ألف حالة عاجلة وغير عاجلة خلال النصف الأول من العام الجاري فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل 236ر72 ألف حالة مشيرا إلى الى استجابة الفرق المعنية لـ 219ر71 ألف بلاغ عاجل.

وأضاف أنه تم نقل 301ر50 ألف حالة عاجلة و 935ر21 ألف حالة غير عاجلة والتعامل مع 5068 حالة حوادث طرق ونقل 420 حالة بالاسعاف الجوي ونقل 35 حالة عبر الإخلاء الطبي في حين تم استقبال أو مرافقة 196 مريضا عبر المنافذ الحدودية.

وفيما يخص بلاغات حوادث الطرق خلال النصف الأول من العام 2025 أوضح السند أنه تم تلقي 902 بلاغ خلال شهر يناير و903 بلاغات خلال فبراير و908 بلاغات في مارس و889 بلاغا في أبريل و753 بلاغا خلال مايو و701 بلاغ خلال يونيو مشيرا الى انخفاض أعداد بلاغات حوادث الطرق بعد تطبيق قانون المرور الجديد في مايو الماضي بمقدار 357 بلاغا خلال شهرين فقط بفضل تكامل العمل التشريعي والميداني.

وعن التحول الرقمي تحدث الدكتور السند عن مواصلة الوزارة مسيرتها في هذا الأمر لتحسين كفاءة الخدمات الصحية وتوفير الوقت والجهد مبينا أن عدد الخدمات المدرجة على تطبيق (سهل) بلغت 23 خدمة استفاد منها خلال النصف الأول من العام 338844 مستفيدا.

وذكر أن عدد (المرضيات) الالكترونية منذ بدء الخدمة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 178ر934ر3 مليون مرضية لافتا الى أن التحول الرقمي أسهم أيضا في تقليل الضغط على مراكز الرعاية الصحية الأولية من 570ر527ر15 مليون زيارة في عام 2022 (قبل الخدمة) الى 845ر278ر13 مليون زيارة في العام 2024.

وقال السند إن عدد المتقدمات بطلب فحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي بلغ 1114 متقدمة في العام 2023 و8141 متقدمة في العام 2024 و4275 متقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي بلغ 530ر13 ألف متقدمة للفحص المبكر.

وأضاف أن عدد الحالات التي استفادت من خدمة الزيارات المنزلية لطريحي الفراش بلغ 872 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري كاشفا عن قرب إطلاق خدمة الخدمات المنزلية للأطفال طريحي الفراش.