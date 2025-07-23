رئاسة الأركان: تمديد التسجيل وتعديل شرط السن للدفعة الـ51 من الطلبة الضباط

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الأربعاء تمديد فترة التسجيل وتعديل شرط السن استثنائيا للمتقدمين للدفعة الـ51 من الطلبة الضباط من حملة شهادتي الدبلوم والثانوية العامة حتى 29 يوليو الجاري.

وذكرت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي أن تعديل شرط السن للمتقدمين للعام 2025 جاء استثنائيا ليكون 23 عاما بدلا من 22 لحملة شهادة الدبلوم و22 عاما بدلا من 21 لحملة شهادة الثانوية العامة وذلك عند فتح باب التسجيل.

وأضافت أن التمديد يأتي حرصا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ولتحقيق مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.