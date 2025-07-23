“أركان الكويت العقارية” تكشف عن مشروع ترفيهي في صباح الأحمد البحرية

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن حمد التركيت والرئيس التنفيذي للمكتب العربي طارق شعيب

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن إطلاق مشروعها الجديد، وهو مشروع ترفيهي وتجاري متكامل و فريد حيث يعتبر الأول من نوعة في دولة الكويت حيث يقع في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية، ويهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية تماشيًا مع توجه الحكومة لتحقيق رؤية الكويت 2035، يُعد هذا المشروع مساهمًا فعالًا في دعم هذه الرؤية من خلال توفير تجربة ترفيهية وصحية متكاملة للمواطنين والمقيمين، مع التركيز على مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية. كما يسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتوازنًا.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد عبدالرحمن حمد التركيت أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ 20,200 متر مربع، ويضم مجمعًا تجاريًا يحتوي على مساحات تأجيرية تشمل مطاعم متنوعة فخمة عالمية مطلة على البحر، كما يحتوي على مقاهي عصرية توفر أجواء مثالية للاسترخاء. من ضمن ذلك محلات تجزئة ومناطق ومحلات ترفيه للأطفال. كذلك نادي صحي وسبا. يشمل ايضا متاجر خدمية متنوعة تلبي الاحتياجات اليومية لسكان و زوار المنطقة، مما يجعل من هذا المكان وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والخدمات مما يعزز من الفرص الاقتصادية و يخلق بيئة نابضة بالحيوية .

وأوضح التركيت أن المشروع يقدم تجربة ترفيهية متكاملة، من خلال مدينة مائية عصرية تحتوي على شلالات مائية، منزلقات ضخمة، وألعاب واقع افتراضي مائي، إضافة إلى مناطق استرخاء مطلة على البحر وعروض حية على مدار العام بما يجعل المشروع وجهة سياحية نابضة بالحياة طوال أيام السنة.

وبحسب الدراسات السوقية التي أجرتها الشركة، من المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 1,000 زائر يوميًا، وهو ما يعكس الإقبال المتوقع، ويعزز من التدفقات المالية، ويضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية بفضل تنوع الأنشطة والخدمات التي يقدمها المشروع.

وأشار التركيت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير مشاريع مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع الكويتي، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتنشيط السياحة الداخلية تماشيا مع رؤية الحكومة، مؤكدًا حرص “أركان الكويت العقارية” على المساهمة في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة ترفيهية واستثمارية.

ومن جانبه، علّق السيد طارق شعيب، الرئيس التنفيذي للمكتب العربي المسؤول عن تصميم المشروع: قائلًا: “جاء تصميم المشروع ليجسّد رؤية معمارية تنبض بالحياة وتوفر تجربة تفاعلية تجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية. وقد كانت فكرة تصميم الواحة بين المد والجزر مستوحاة من حركة المياه والبحر، حيث يحتضن المجمع التجاري المدينة المائية، وتتيح الواحة الفرصة للزوار للتحرك بسلاسة بين المجمع والمدينة.

وقد اخذنا في الاعتبار موازنة المساحات المفتوحة والمظللة، بما يضمن راحة الزوار ويعزّز جاذبية المشروع على مدار العام. إن هذا المشروع هو ثمرة تعاون وثيق بين فرق التصميم والهندسة، لتقديم وجهة عصرية متكاملة تخدم المجتمع وتواكب تطلعاته.”

“وأضاف: “سيُسهم هذا المشروع بشكل فعّال في تعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية رائدة، من خلال تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تجذب الزوار من داخل البلاد وخارجها، وتدعم جهود التنمية السياحية والاقتصادية، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة فرص الاستثمار في القطاع.”