مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 22 – 7 – 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

وأحيط مجلس الوزراء علما باستقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان يوم أمس الإثنين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق مهندس كامل عبدالهادي الوزير والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات .

من جانب آخر أحاط معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها والوفد المرافق له إلى كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الشقيقتين وقد شهدت الزيارة في لبنان عقد لقاءات مع القيادات السياسية وكبار المسؤولين تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية لاسيما في الجوانب الأمنية كما التقى في الجمهورية السورية بوزير الداخلية السوري حيث جرى استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين مع التركيز على جهود مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات حفظ الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى أحاط معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية والتي شملت توقيع مذكرات تفاهم مع خمس من أبرز وأكبر المؤسسات الطبية والصحية في العاصمة باريس (معهد كوري – مستشفى فوش – معهد مونتسوري – مستشفى روتشيلد – مجموعة ألمافيفا) .

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بمشاركته في المؤتمر السنوي لجمعية الجراحة الروبوتية بمدينة ستراسبورغ والذي شهد إجراء عدة عمليات جراحية روبوتية عن بعد لمرضى في دولة الكويت بقيادة فريق طبي كويتي في إنجاز غير مسبوق والظهور المشرف لدولة الكويت على الساحة الطبية العالمية.

وأكد مجلس الوزراء أهمية هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة نحو توطين الخدمات الصحية بما يعزز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

ومن منطلق حرص دولة الكويت على مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز جهودها في الانتقال نحو تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير النفط طارق سليمان أحمد الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة بشأن خارطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون والتي تهدف إلى تعزيز المرونة بدولة الكويت في مواجهة آثار تغير المناخ وتتضمن خارطة الطريق سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي يبذلها معالي وزير النفط طارق سليمان أحمد الرومي وقياديي الهيئة العامة للبيئة في إعداد خارطة الطريق الوطنية المتكاملة التي تعكس التزام دولة الكويت الجاد بمسئولياتها البيئية.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن متطلبات المرحلة الحالية من عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت وقد تم خلال العرض استعراض كافة التطورات والتقدم المحرز التي حققتها الوزارات والجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية وفي ضوء ذلك حث مجلس الوزراء تلك الوزارات والجهات على استكمال جميع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.

ومن جهة أخرى تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024-2025 .

وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان سالم الفصام وعدد من قياديي وزارة المالية المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024-2025 والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1 مليار و 56 مليون دينار كويتي مما يحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2024-2025 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.