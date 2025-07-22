الأرصاد الجوية: رياح نشطة مثيرة للغبار اليوم وتستمر حتى الغد

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم الثلاثاء أن تسود البلاد رياح نشطة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة وتستمر حتى يوم غد الأربعاء.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تزيد سرعتها عن 55 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

وأوضح أن الطقس المتوقع بصفة عامة شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا مع ترسب للغبار مبينا أن الرياح تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية أحيانا إلى أكثر من ستة أقدام.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 إلى 36 درجة مئوية.

وأكد استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع داعيا إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية عبر الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الحالة الجوية للبلاد.