بنك بوبيان يحقق أرباحاً صافية بلغت 52 مليون دينار كويتي بمعدل نمو 5% في النصف الأول من العام 2025

رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد

أعلن بنك بوبيان عن نتائجه المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت52 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 60 مليون ديناركويتي بنسبة نمو 18% وبلغت ربحية السهم 11 فلس.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيزعبدالله دخيل الشايع “تعكس نتائج بنك بوبيان للنصف الأول من عام 2025 نجاحاً جديداً من النمو، بما يؤكد مرونة وصلابة نموذج العمل التشغيلي الذي يتبناه البنك، والذي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات والمتغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية.”

أداء مالي وتشغيلي متميز

واستعرض الشايع أبرز المؤشرات المالية خلال النصف الأول، حيث ارتفعت أصول البنك إلى 10 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 12% عن العام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل 7.5 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11 % وبلغت الأرباح التشغيلية 67 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 10 %، وارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12.5%.

وأضاف أن هذه النتائج تمثل انعكاساً مباشراً للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ استراتيجية “بوبيان 2028″، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: التوسع المدروس محلياً وإقليمياً، تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة، رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة الشاملة. مضيفاً “كما تؤكد النتائج سلامة السياسات التي ينتهجها البنك المبنية على مواصلة النجاح وتحقيق مستويات أداء مستدامة بما يدعم مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية على مستوى المنطقة وتُلبي تطلعات عملائنا ومساهمينا.”

وأوضح الشايع “نتطلع بثقة إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التي تضع العميل في قلب اهتمامنا، مع التركيز على الابتكار والتطوير المستمر لخدماتنا المصرفية، واستكشاف المزيد من الفرص للنمو وتنويع مصادر الدخل، كما نؤمن بأهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي القائم على التميز والتجديد، بما يسهم في ترسيخ مكانة بوبيان كأحد البنوك الأكثر نمواً وتأثيراً في قطاع الصيرفة الإسلامية محلياً وإقليمياً.”

نمو متواصل يعزز كفاءة الاعمال

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل عبدالوهاب الماجد، أن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 تعكس صلابة المركز المالي للبنك، وقدرته على مواصلة النمو المستدام رغم التحديات التي يشهدها السوق محلياً وإقليمياً.

وأضاف “واصلنا الأداء القوي بمعدلات نمو إيجابية في جميع المؤشرات، وهو ما يعكس مرونة نموذج أعمالنا وكفاءة سياساتنا التشغيلية. نحن متفائلون بتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة مع استمرار تنفيذ استراتيجيات النمو المدروسة التي تركز على تقديم حلول وخدمات مصرفية ذات جودة وموثوقية عالية لعملائنا في مختلف القطاعات.”

وأشار الماجد إلى أن بوبيان نجح خلال النصف الأول في استكمال إصدار صكوك أولية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات ضمن إطار برنامج الصكوك البالغ ثلاثة مليارات دولار، حيث شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً مع طلبات تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من أربعة أضعاف الحجم المستهدف.

وأوضح أن هذا الإقبال الواسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين يعكس ثقة الأسواق العالمية في الجدارة الائتمانية لبنك بوبيان، ويعزز من تنويع قاعدة التمويل، ويدعم خطط التوسع الإقليمي والدولي للبنك، كما يساهم في تقوية نسب السيولة والملاءة المالية وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.

وتابع الماجد “ضمن جهود البنك لتطوير الخدمات المصرفية لقطاع الشركات، طرح البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء في السوق الكويتي، موضحاً أن هذه الخدمات تُمثل إضافة نوعية تعزز من قدرة الشركات على إدارة السيولة ورأس المال بكفاءة عالية وسط بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة.

وتشمل هذه الخدمات: الربط المباشر (Host-to-Host) للمدفوعات، وخدمات التجارة وتمويل سلسلة التوريد، وأنظمة ذكية لإدارة السيولة، بالإضافة إلى حلول إدارة الخزينة، والحسابات الافتراضية، والتقارير اللحظية، ولوحات متابعة ذكية لإدارة النقد.

واختتم الماجد تصريحه قائلاً “نواصل في بوبيان العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تضع العميل في صدارة أولوياتها، مع التركيز على الابتكار المستمر وتقديم حلول مصرفية مميزة تدعم تطلعات مختلف شرائح العملاء. ونحن نؤمن بأن التزامنا بتطوير خدماتنا وتنويع حلولنا، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء شراكات فاعلة، سيُمكننا من تحقيق المزيد من النمو المستدام وترسيخ مكانتنا المصرفية الرائدة في السنوات المقبلة.”

خطى “بوبيان” نحو مرحلة أكثر تقدماً وعمقاً، من خلال تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق برنامج AI-Driven Transformation، الذي يهدف إلى بناء نموذج تشغيلي أكثر كفاءة وسرعة في الاستجابة.

وقد عُزز هذا التوجه بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية، أحد أبرز رواد التكنولوجيا في العالم، في خطوة تعكس ريادة البنك في توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق نقلة نوعية في عملياته التشغيلية.

منذ بداية العام الحالي، تُوّج بنك بوبيان بعدد من الجوائز المرموقة من مؤسسات عالمية، من بينها جائزة “أفضل بنك إسلامي في الكويت” من مجلة MEED العالمية، والتي حصل عليها مؤخراً، في دلالة واضحة على استمرار ريادة البنك وتفوقه في قطاع الصيرفة الإسلامية محلياً وإقليمياً.

واصل بوبيان تحقيق التقدم في التصنيفات العالمية المرموقة، حيث حافظ على المركز الثالث كأقوى علامة تجارية مصرفية في الكويت، وضمن قائمة أقوى 25 بنكاً عربياً وفق تصنيف Brand Finance العالمية. كما احتل المركز الثالث محلياً في كل من قائمة “فوريس” لأقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط، وقائمة مجلة MEED لأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 من حيث القيمة السوقية.

ويستمر البنك في أداء دوره المجتمعي كجزء لا يتجزأ من رؤيته الشاملة للنمو المستدام وخدمة المجتمع، من خلال مبادرات متنوعة تركّز على تمكين القدرات الشابة، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية، إلى جانب مجالات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية، وتمكين الطلبة والخريجين، ليبقى دوماً الأقرب لجميع شرائح المجتمع الكويتي، مساهماً في إحداث التغيير الإيجابي المطلوب.

يحرص بنك بوبيان على تنمية الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز التنافسية. ويعمل البنك على تقديم برامج تدريبية متقدمة، وعقد شراكات مع مؤسسات تعليمية مرموقة، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لمتطلبات المستقبل.

كما يحرص البنك على توفير بيئة عمل مرنة ومحفّزة تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتتبنّى مفاهيم التنوع والشمولية، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن تطوير رأس المال البشري هو الاستثمار الأهم في مسيرته نحو التميز والاستدامة.