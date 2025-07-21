بنك بوبيان: حلول مبتكرة وخدمات متطورة لقطاع الشركات والمعاملات المصرفية

علي الأنصاري خلال كلمته الافتتاحية

أعلن بنك بوبيان عن تزويد منصته الرقمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للشركات، بمجموعة جديدة ومتميزة من خدمات المعاملات المصرفية، تُعد الأولى من نوعها في السوق الكويتي، تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائه من قطاع الشركات، عبر حلول متقدمة تجمع بين السرعة، والمرونة، والابتكار الرقمي.

تم الإعلان عن هذه الخطوة خلال لقاء خاص أُقيم تحت عنوان “الحل الشامل لاحتياجات الخزينة والتحول الرقمي”، بحضور عدد من قياديي البنك، وممثلي شركة “Intellect Design Arena” العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، التي ساهمت في تطوير وتنفيذ الحلول التقنية الجديدة، إلى جانب حضور عدد من عملاء البنك في هذا القطاع.

ويمثل هذا الإطلاق امتدادًا استراتيجيًا لمسيرة بنك بوبيان في التحول الرقمي، وترسيخًا لمكانته كمؤسسة مصرفية رائدة ومزود لحلول المعاملات المصرفية المتطورة، تضع الابتكار والاستباقية في أساس التجربة المصرفية المقدّمة لقطاع الأعمال.

وقد تضمّن اللقاء جلسات تفاعلية لاستعراض نماذج استخدام حقيقية للخدمات الجديدة، والاستماع إلى ملاحظات وآراء الحضور من مختلف الصناعات، مما شكّل حلقة حوار ديناميكية، أكدت مدى تواصل البنك مع عملائه، وحرصه على تطوير الحلول المصرفية بما يعكس واقع السوق واحتياجاته المتجددة.

نحو مستقبل رقمي شامل لقطاع الشركات

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة في بنك بوبيان، عبدالسلام الصالح عن اعتزازه بهذه المرحلة الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية تعبّر عن توجه بوبيان في بناء حلول مصرفية متكاملة، تتماشى مع متطلبات السوق وتحدياته المتسارعة.

عبدالسلام الصالح متابعاً الإعلان عن باقة الخدمات والحلول الجديدة لقطاع الشركات

وقال “لقد بات بنك بوبيان علامة فارقة في السوق المصرفي الكويتي بفضل التزامه بتقديم خدمات مصرفية إسلامية ومبتكرة. واليوم نضيف فصلًا جديدًا إلى هذه المسيرة بإطلاق حلول متكاملة لإدارة النقد، والتمويل، والمدفوعات، صممت خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا من الشركات، وتزويدهم برؤية فورية، وتحكم أكبر، وكفاءة تشغيلية عالية في إدارة السيولة ورأس المال، بما يمكّنهم من النمو بثقة وسرعة.”

حلول رقمية متكاملة… والأولى من نوعها في السوق الكويتي

وتضم باقة الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها مجموعة من الحلول المتقدمة تشمل: الربط المباشر (Host-to-Host) للمدفوعات، وخدمات التجارة وتمويل سلسلة التوريد، وأنظمة ذكية لإدارة السيولة، وحلولًا شاملة لإدارة الخزينة، بالإضافة إلى إدارة مرنة للحسابات الافتراضية، وتقارير لحظية، ولوحات متابعة ذكية لإدارة النقد.

وأضاف أن هذه الحلول والخدمات تُعد الأولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي، سواء من حيث تنوع الحلول المصرفية المؤسسية الرقمية أو من حيث تكاملها التقني ضمن منصة موحدة. ويأتي هذا الإنجاز ليُجسد توجه بنك بوبيان الريادي نحو تقديم تجربة مصرفية مشاملة، تعكس فهماً عميقاً لطبيعة عمل الشركات ومتطلبات إدارة السيولة، وتُعزز من قدرة العملاء على التحكم الفوري والفعال في مواردهم النقدية ضمن بيئة تشغيلية متطورة وأمنة.

وأشار الصالح إلى أن هذه الخدمات تمثل إضافة نوعية تتكامل مع أنشطة التمويل التي يقدمها البنك لقطاع الشركات، والتي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات المصممة لدعم القطاعين العام والخاص، بما يعزز من تكامل بوبيان كمصرف شامل يجمع بين الحلول التمويلية التقليدية والتقنيات المصرفية الحديثة، في بيئة مالية متغيّرة وديناميكية، مؤكداً أن هذا التكامل يُمكّن بوبيان من تلبية احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات عبر حلول مصرفية مؤسسية متكاملة، تعزز من كفاءة العمليات اليومية، وتتيح للعميل التركيز على النمو والتوسع بثقة.

واختتم الصالح مؤكداً أن ما تم إطلاقه اليوم ليس سوى جزء من منظومة متكاملة نعمل على تطويرها باستمرار، تهدف إلى توفير تجربة مصرفية غير تقليدية للشركات، تقوم على التحول الرقمي، والسرعة، والموثوقية، والتكامل بين المنتجات والخدمات، نحن ننظر إلى هذا الإنجاز كبداية مرحلة جديدة، نعيد فيها تعريف الخدمات المصرفية لقطاع الشركات، ونكرّس فيها موقع بوبيان كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، تنطلق من الكويت بثقة ووضوح.

خبرة محلية برؤية عالمية

من جهته، أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري، أن التوسّع في خدمات وحلول منصة بوبيان الرقمية لقطاع الشركات قائم على رؤية ترتكز على إعادة تعريف العلاقة بين البنك والعميل، عبر نموذج عمل يعتمد على الاستباقية، والتخصيص، والدور الاستشاري العميق في بناء الحلول المصرفية.

وأوضح أن باقة الخدمات والحلول الرقمية الجديدة تمثل منصة رقمية موحدة بالكامل، تتيح لعملائنا من الشركات تجربة مصرفية غير مسبوقة، إذ تمنحهم القدرة على إدارة التدفقات النقدية، وتحسين رأس المال العامل، ورفع كفاءة إدارة الخزينة، من خلال أدوات رقمية مرنة قابلة للتوسع والاستجابة بكفاءة أكبر مع نظم العملاء التشغيلية ومع المتغيرات المالية.

وأشار الأنصاري إلى أن الدور الذي يلعبه بوبيان في هذا الإطار يتجاوز كونه مصرفًا، ليتحول إلى شريك استراتيجي يقدم مشورة مالية مبنية على فهم دقيق للسوق المحلي ومتطلبات كل قطاع، مدعومة بأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، قائلاً “نحن نبني علاقة دائمة مع رؤساء الخزينة والمديرين الماليين، نتحدث لغتهم، ونفهم أولوياتهم، لنكون إلى جانبهم في مواجهة التحديات، والتخطيط للنمو، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة وفاعلية.”

وشدد على أن البنك يبني علاقات دائمة مع عملائه تقوم على الحوار المفتوح وفهم الأهداف التشغيلية والمالية، موضحاً أن هذه المرحلة الجديدة تعزز من مكانة بوبيان كجهة موثوقة تلبي جميع احتياجات الشركات تحت مظلة واحدة، من التمويل إلى الخدمات الرقمية، ومن المشورة إلى الحلول المتكاملة.

جانب من حضور الإدارة التنفيذية لبنك بوبيان خلال الفعالية

شراكة تقنية عالمية تدعم رؤية بوبيان

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة Intellect Design Arena، أناند مورثي “نفخر بشراكتنا مع بنك بوبيان، التي مكّنتنا من تطبيق مجموعة حلول مصرفية متقدمة تُقدَّم لأول مرة في السوق الكويتي، صُممت بعناية لتلبية متطلبات الشركات وتمكينها من إدارة أعمالها بكفاءة وسلاسة أكبر.”

ماذا تعني هذه الحلول المتميزة لعملاء بوبيان؟

إن إطلاق هذه الباقة الجديدة من الخدمات الرقمية يُمثل أكثر من مجرد توسعة في نطاق العمليات، بل هو تحوّل فعلي في تجربة العملاء من قطاع الشركات. إذ تتيح هذه الخدمات للشركات أدوات غير مسبوقة للتحكم الكامل بالسيولة، وإدارة العمليات المالية بفعالية آنية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والبروتوكولات التقليدية.

كما تمكّن هذه الحلول مسؤولي الخزينة والمديرين الماليين من تخطيط أفضل، وتوقّع أدق، وتنفيذ أسرع عبر بيئة رقمية متكاملة مدعومة بأعلى معايير الأمان والمرونة.

أما لبنك بوبيان، فتمثل هذه النقلة نقطة تحول في طريق التحول الرقمي المؤسسي، وتكريس لموقعه كمزود شامل وذكي للحلول المصرفية الموجهة للشركات، مما يعزز من قدرته التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي.

العملاء… شركاء في هذا النجاح

وقد عبّر العديد من الحضور من العملاء عن تقديرهم العملي بمستوى الحلول التي تم الكشف عنها، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في تمكين الشركات من الاستجابة بشكل لحظي لاحتياجاتها النقدية والمعاملاتية، دون تعقيد، وبدرجة عالية من الأمان والشفافية.

وأكدوا على ثقتهم المستمرة ببنك بوبيان كمؤسسة مالية سباقة، تمتلك القدرة على تطوير أدوات فريدة تلائم متغيرات السوق، وتعكس فهمًا عميقًا للسوق واحتياجاته المتغيرة، معربين عن تطلعهم للمزيد من الحلول المبتكرة والمزايا التي تواكب طموحاتهم وتدفع بأعمالهم نحو النمو المستدام.