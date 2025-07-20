الجامعات الخاصة: قبول الطلبة الكويتيين المتقدمين للبعثات الداخلية وفق الشروط المعتمدة والمقاعد المتاحة

اجتماع مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قرر مجلس الجامعات الخاصة خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال قبول الطلبة الكويتيين المتقدمين للبعثات الداخلية وفق الشروط المعتمدة والمقاعد المتاحة.

وقال الأمين العام للمجلس عادل البدر في تصريح صحفي إن المجلس اعتمد خلال اجتماعه اللائحة الجديدة لتنظيم البعثات الداخلية للعام الجامعي 2025 / 2026 وذلك في إطار السعي نحو تطوير منظومة الابتعاث الداخلي وإجراءات القبول.

وأوضح البدر أن القرار يأتي استجابة للزيادة الملحوظة في أعداد الطلبة الكويتيين وحرصا على تسخير الموارد التعليمية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.