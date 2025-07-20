اتحاد مصارف الكويت يشارك في العشاء السنوي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت ويحتفي بتتويج كفاءات مصرفية كويتية بجوائز التميز لعام 2025

من التكريم



شارك اتحاد مصارف الكويت في فعاليات العشاء السنوي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الذي أقيم يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025 في فندق فينيسيا – بيروت، بحضور السيد محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصريين العرب ، الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وحشد كبير من السفراء العرب والأوروبيين والأجانب المعتمدين في لبنان إضافة إلى كبار الشخصيات والمصرفية العربية حشد من القيادات المصرفية العربية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وقد شهد الحفل، الذي بات محطة سنوية بارزة في مسيرة العمل المصرفي العربي، تتويج أبرز الإنجازات المصرفية للعام 2025 من قِبل مجلة الاتحاد The Banking Executive Magazine، التابعة للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح والابتكار في القطاع المصرفي العربي.

من التكريم

وفي هذا السياق، نالت الآنسة شيخة العيسى، نائب أمين عام اتحاد مصارف الكويت، “جائزة الريادة النسائية في جمعيات المصارف العربية”، وذلك تقديراً لجهودها الفاعلة ومساهماتها المتميزة في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع المصرفي العربي.

كما تم تتويج عدد من البنوك الكويتية بإنجازات مشرفة خلال الحفل، حيث:

حاز بنك الكويت الدولي على جائزة التميز في الريادة الرقمية والمصرفية المرتكزة على تجربة العميل في الكويت لعام 2025، والتي مُنحت للسيد مصعب الشعلان، نائب المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد، تقديراً لريادة البنك في تطوير تجربة مصرفية رقمية متكاملة.

كما حصل بنك برقان على جائزة التميّز والريادة في خدمات إدارة الثروات والائتمان في الكويت لعام 2025، والتي مُنحت للسيد مشاري شهاب، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، تكريماً للدور البارز في تعزيز منظومة إدارة الثروات وتقديم حلول مالية مبتكرة.

ويؤكد اتحاد مصارف الكويت أن هذا التقدير يعكس مكانة القطاع المصرفي الكويتي وريادته في دعم الكفاءات والابتكار وتعزيز التجربة المصرفية الشاملة، على المستوى المحلي والعربي.