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سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ووزير الداخلية

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء
الكويت مميز
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح.
واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

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