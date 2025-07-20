الجمارك والداخلية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك

وقعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأحد إن المذكرة التي حضر توقيعها عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أن المذكرة تهدف كذلك إلى رفع كفاءة تبادل البيانات وتكثيف الإجراءات الرقابية بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد الجانبان وفق البيان أهمية التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تسهم في حماية النظام المالي للدولة.