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وزيرة الأشغال: تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية للطرق مستمر في مختلف مناطق البلاد

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان
الكويت مميز
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أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الأحد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحسين البنية التحتية للطرق في مختلف مناطق البلاد.

وقالت المشعان في تصريح صحفي إن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط إصلاح الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة بهدف رفع كفاءة الطرق وتعزيز جودة التنقل والسلامة المرورية.

من جانبه قال المهندس فواز المطيري إن فرق الوزارة تتابع ميدانيا تنفيذ الأعمال في منطقة العمرية قطعة (1) ويتم حاليا فرش الطبقة الثانية من الأسفلت ضمن مشروع صيانة الطرق في محافظة الفروانية فضلا عن تنفيذ قشط الأسفلت في منطقة الرابية.

وأكد المطيري في تصريح صحفي مماثل حرص الوزارة على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة خلال مراحل التنفيذ وتقليل التأثير على حركة السير قدر الإمكان.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة الأشغال برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

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