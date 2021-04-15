    2 يونيو، 2022

    الصحة العالمية: ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

    أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد…
    2 يونيو، 2022

    منصة تجارة إلكترونية غير ربحية في الهند تهدد هيمنة أمازون وفليب كارت

    أطلقت حكومة الهند شبكتها المفتوحة للتجارة الإلكترونية ONDC، كبديل محتمل لشركات التجارة الإلكترونية المهيمنة على السوق في البلاد مثل أمازون…
    2 يونيو، 2022

    بكين تعلن خطة تحفيز لمشاريع البنى التحتية بـ120 مليار دولار وسط تباطؤ اقتصادي

    أعلنت الصين عن إطلاق خط ائتماني بقيمة 120 مليار دولار مخصص لمشاريع البنى التحتية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام حكومية،…
    2 يونيو، 2022

    رئيس الأركان يشارك في الاجتماع التشاوري العاشر للجنة العسكرية العليا في السعودية

    شارك سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح والوفد المرافق له ، في الاجتماع التشاوري العاشر للجنة…
    2 يونيو، 2022

    استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

    استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية (المدية) غرب مدينة (رام الله) مساء…
    2 يونيو، 2022

    هيئة الغذاء توصي بحظر جميع أنواع الطيور من عدد من الدول بسبب تفشي انفلونزا الطيور وترفع الحظر عن أخرى

    أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الخميس بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها…
    2 يونيو، 2022

    قوة الإطفاء تنفي وفاة أحد رجالها المصابين في حريق سوق الخيام

    نفت قوة الإطفاء العام اليوم الخميس صحة ما يتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد رجال الإطفاء الذي…
    2 يونيو، 2022

    روسيا تزيد إنتاج النفط في يونيو وتواصل التعاون مع أوبك+

    قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة (روسيا 24) التلفزيونية اليوم الخميس إن إنتاج النفط الروسي يواصل الارتفاع في…

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      1 نوفمبر، 2021

      “الاستثمارات الوطنية” تطرح خدمة “NICTRADE” للتداول

      ضمن جهود الشركة المستمرة لتبني الحلول الرقمية، كشفت شركة الاستثمارات الوطنية عن إطلاقها خدمة (NICTRADE) الرقمية للتداول الإلكتروني، والتي تتيح…
      24 أبريل، 2021

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