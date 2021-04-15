أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون…
أطلقت حكومة الهند شبكتها المفتوحة للتجارة الإلكترونية ONDC، كبديل محتمل لشركات التجارة…
أعلنت الصين عن إطلاق خط ائتماني بقيمة 120 مليار دولار مخصص لمشاريع…
شارك سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح والوفد…
استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي…
أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الخميس بحظر استيراد جميع أنواع لحوم…
نفت قوة الإطفاء العام اليوم الخميس صحة ما يتداول في بعض مواقع…
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة (روسيا 24) التلفزيونية اليوم…
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن مؤشرات اجتماعات الوفد البرلماني…
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