    14 سبتمبر، 2023

    معدل التضخم بالسعودية يبلغ 2% في أغسطس الماضي

    بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (معدل التضخم) 2% في شهر آب/أغسطس الماضي ، مقارنةً بالشهر نفسه من…
    14 سبتمبر، 2023

    السعدون يستقبل وفد جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين

    استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم وفد جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين. وضم الوفد كلا من…
    14 سبتمبر، 2023

    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.05 نقطة

    أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 05ر7 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7029 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0…
    14 سبتمبر، 2023

    الرئيس الروسي يقبل دعوة الزعيم الكوري الشمالي لزيارة بلاده

    اعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة وجهها إليه الزعيم الكوري…
    14 سبتمبر، 2023

    السعدون يستقبل وزير المالية

    استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله.
    14 سبتمبر، 2023

    سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس نيكاراغوا بالعيد الوطني لبلاده

    بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل…
    14 سبتمبر، 2023

    سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس السلفادور بالعيد الوطني لبلاده

    بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب…
    14 سبتمبر، 2023

    السعدون يستقبل سفير التشيك لدى الكويت

    الدستور | استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم سفير جمهورية التشيك لدى دولة الكويت ياروسلاف سيرو.

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      1 نوفمبر، 2021

      “الاستثمارات الوطنية” تطرح خدمة “NICTRADE” للتداول

      ضمن جهود الشركة المستمرة لتبني الحلول الرقمية، كشفت شركة الاستثمارات الوطنية عن إطلاقها خدمة (NICTRADE) الرقمية للتداول الإلكتروني، والتي تتيح…
      24 أبريل، 2021

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