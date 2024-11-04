الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الاثنين إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيقاف عنف المستوطنين الإسرائيليين والدمار الذي أوقعوه في الضفة الغربية.

وحذر بوريل في تدوينة على موقع (إكس) من أن الأوضاع في غزة والأراضي المحتلة تتدهور ساعة تلو الأخرى مع معاناة لا تحتمل للمدنيين مضيفا أنه “لا يبدو أن هناك من يمكنه أو يرغب في وقف ذلك”.

وأضاف بوريل أن “المستوطنين الإسرائيليين العنيفين ينشرون الدمار حيث أن المستشفيات محاصرة كما أصبحت أنشطة الأونروا أكثر عرضة للخطر”.

وقال المسؤول الأوروبي إن المستوطنين المتطرفين أضرموا النار في سيارات وأتلفوا شققا في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدين “بشدة” عنف المستوطنين المتطرفين وتوسيع المستوطنات غير القانونية مضيفا ان الاحتلال الإسرائيلي “يتحمل واجب حماية جميع المدنيين ومحاسبة الجناة”.

وأشار بوريل إلى استهداف المستشفيات الثلاثة العاملة جزئيا في شمال غزة بشدة مشددا على أنه “نادرا ما شهدنا مثلها في الحروب الحديثة حسبما أفادت وسائل الإعلام المستقلة”.

واستنكر في الوقت نفسه إيقاف الاحتلال الإسرائيلي اتفاقه مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “مما قد يحرم ملايين الأشخاص من خدمات إنقاذ الحياة”.

وشدد بوريل على أن الوقت قد حان “لوضع حد لهذه الحرب وضمان الوصول الحر للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.