وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي

وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي

4 نوفمبر، 2024
0 37 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بنائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وليد الخريجي وذلك على هامش أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشنبه) الذي يقام يومي 4 و5 نوفمبر الجاري.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين ومناقشة أطر تعزيز الجهود الدولية المشتركة في مكافحة الإرهاب وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن تبعاته.

المصدر
كونا
الوسوم
4 نوفمبر، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الطيران المدني” و”اتحاد مكاتب السفر” يبحثان تعزيز التعاون السياحي

4 نوفمبر، 2024

اليوسف يستقبل وزير الداخلية اليمني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

4 نوفمبر، 2024

وزير الإعلام يترأس اجتماعا لمناقشة الخطة التنفيذية للجنة تنفيذ اختصاصات مركز التواصل الحكومي

4 نوفمبر، 2024

اليوسف يستقبل وزير الداخلية الموريتاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

4 نوفمبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى