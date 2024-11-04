وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بنائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وليد الخريجي وذلك على هامش أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشنبه) الذي يقام يومي 4 و5 نوفمبر الجاري.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين ومناقشة أطر تعزيز الجهود الدولية المشتركة في مكافحة الإرهاب وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن تبعاته.