بوتين يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشمالية في الكرملين

بوتين يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشمالية في الكرملين

4 نوفمبر، 2024
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الاثنين،في القصر الرئاسي الروسي (الكرملين) مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سونج هوي لإجراء محادثات.

وقال بوتين لدى استقباله لـتشوي إن “اليوم هو عطلة وطنية بالنسبة لنا، وأن لقاء الأصدقاء المقربين في أيام العطلات لهو تقليد جيد”.

ولم يكشف الكرملين عن أي تفاصيل عن المباحثات التي جرت بينهما.

وتدعم كوريا الشمالية موسكو في الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي بدأت في عام .2022

وزارت تشوي الكرملين مؤخرا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وتم الكشف مؤخرا عن وجود آلاف الجنود الكوريين الشماليين الآن في روسيا في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.

ويذكر أن كوريا الشمالية بصدد إرسال نحو 10 آلاف جندي، بينهم جنود من القوات الخاصة، إلى روسيا، في خطوة وصفها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأنها “تصعيد جسيم” في حرب روسيا على أوكرانيا.

ووقع بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون خلال زيارة بوتين إلى بيونج يانج في حزيران/يونيو الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، تنص على تقديم الدعم العسكري في حالة تعرض أي من الدولتين لعدوان.

المصدر
د ب أ
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4 نوفمبر، 2024
0 44 دقيقة واحدة

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