رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل وزير الداخلية اليمني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

اليوسف يستقبل وزير الداخلية اليمني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

4 نوفمبر، 2024
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استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين في قصر بيان وزير داخلية الجمهورية اليمنية الشقيقة الفريق الركن إبراهيم حيدان بحضور سفير اليمن لدى دولة الكويت الدكتور علي بن سفاع والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بالعلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية اليمن الشقيقة مؤكدا حرص البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات خاصة في المجال الأمني.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
وزارة الداخلية
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4 نوفمبر، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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