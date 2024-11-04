رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى البلاد

اليوسف يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى البلاد

4 نوفمبر، 2024
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استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان اليوم سعادة سفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى دولة الكويت لورنزو موريني.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وسعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح.

المصدر
كونا
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4 نوفمبر، 2024
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