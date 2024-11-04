النيابة العامة

النيابة العامة: حجز 3 مواطنين و6 مقيمين لاتهامهم بالقبض على مقيم وحجزه وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً والتزوير في محررات رسمية

4 نوفمبر، 2024
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أمرت النيابة العامة بحجز ثلاثة مواطنين وستة مقيمين لاتهامهم بالقبض على مقيم آخر وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً دون قصد الاتجار والتعاطي والتزوير في محررات رسمية، بأن استوقف اثنان منهم عسكريان بوزارة الداخلية بأمر من رئيسهما وهو ضابط بالوزارة المجني عليه بعد أن تم دس مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً بمركبته من قبل أحد المتهمين، واصطنعا محضر ضبط له خلاف الحقيقة، وذلك بالاشتراك مع آخرين وطليقة المجني عليه، وقد باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين عما هو منسوب إليهم من اتهامات، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

المصدر
النيابة العامة
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4 نوفمبر، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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