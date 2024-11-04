الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أردوغان: غزة تشهد أكثر الإبادات وحشية في القرن الأخير

4 نوفمبر، 2024
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين بقطاع غزة بأنه من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الواحد والعشرين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، اليوم الاثنين، بمدينة إسطنبول، حيث أشار إلى أن “جغرافيا العالم الإسلامي صارت مرادفة للدم والألم والدموع والعنف كما لم يحدث من قبل في تاريخها”.

وقال الرئيس التركي : النظام الصهيوني وداعموه ارتكبوا كل أنواع المجازر والظلم منذ 13 شهرا، إلا أنهم لم يستطيعوا تركيع إخوتنا الفلسطينيين.

وعلى صعيد المساعدات الإغاثية، أوضح: “أوصلنا إلى غزة حتى الآن أكثر من 85 ألف طن مساعدات إنسانية، بتسهيل من السلطات المصرية”.

واعتبر أن أفضل رد على العدوان الصهيوني في غزة ولبنان هو اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين.

وشدد الرئيس التركي على أهمية أن يدعم العالم الإسلامي الكفاح العادل لشعبي فلسطين ولبنان، وأن ينحي خلافاته جانبا.

المصدر
د ب أ
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4 نوفمبر، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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