السيستاني: نتألم للمأساة المستمرة في لبنان وغزة

أعرب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الاثنين عن بالغ أسفه إزاء عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقاف المأساة المستمرة في لبنان وغزة.

وعبر السيستاني ، خلال اجتماعه بمقر إقامته في النجف مع محمد الحسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونامي في العراق والوفد المرافق معه، عن “عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة ، وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحد الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني” .

ودعا السيستاني العراقيين ولا سيما النخب الواعية إلى أن يأخذوا العبر من التجارب التي مروا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجد في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار.

وأوضح السيستاني أن “ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات”.

وأضاف:” يبدو أن أمام العراقيين مسارا طويلا إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك فضلا التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد”.

ورحب” بحضور الأمم المتحدة في العراق وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها”.

بدوره ، قدم رئيس بعثة يونامي شرحا موجزا حول مهام البعثة الدولية والدور الذي تروم القيام به في الفترة القادمة.