وزارة التربية تطلق مشروع “في مكتبتي أديب” بمدارسها للعام الدراسي 2024-2025

أعلن مدير إدارة المكتبات بقطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية أحمد الماجدي عن إطلاق مشروع (في مكتبتي أديب) للعام الدراسي 2024-2025 وذلك في إطار تعزيز الوعي الثقافي والأدبي لدى الأجيال الناشئة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن المشروع الثقافي التربوي يهدف إلى تقديم نماذج أدبية وعلمية متميزة للمتعلمين والمتعلمات في مدارس التعليم العام والتعليم الديني والتعليم الخاص والنوعي ورياض الأطفال بما يعزز الشغف بالقراءة والإبداع لدى الأجيال الصاعدة.

وأضافت أنه سيتم استضافة أدباء ومتخصصين للتواصل المباشر مع المتعلمين داخل المكتبات المدرسية يقوم من خلالها المتعلمين بالاطلاع على نخبة مختارة من مؤلفات الأدباء والاستماع إلى القصص والروايات إضافة إلى التعرف على تاريخ الكتابة وأهمية المكتبات في حفظ التراث الوطني.

وينظم مشروع (في مكتبتي أديب) بإشراف أمناء المكتبات وتوجيه المكتبات ومنسق المشروع بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين وجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية ويتم ترشيح المدارس الراغبة في استضافة فعالياته بالتنسيق مع منسق المشروع وتوجيه المكتبات في المناطق التعليمية.