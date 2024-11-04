عضو المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان

عضوة المجلس البلدي شريفة الشلفان تسأل عن تطبيق بعض بنود لائحة الإعلانات الجديدة

4 نوفمبر، 2024
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قدمت عضوة المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان سؤالاً إلى رئيس المجلس عبدالله المحري، حول تطبيق بعض بنود لائحة الإعلانات الجديدة.

وقالت الشلفان في سؤالها: تم إصدار القرار الوزاري رقم (599/2023) بشأن لائحة الإعلانات في تاريخ 28 ديسمبر 2023، و مع اقتراب مرور سنة لهذا القرار يرجى التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية وتزويدنا بالآتي:

  1. تنص المادة الثانية عشر في البند رقم (4) على أن يحظر (الإعلان عن العمليات الطبية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى). يرجى تزويدنا بقائمة الإعلانات المذكورة المرخصة من تاريخ اصدار القرار ونسخة من الموافقات التي تم الحصول عليها من الجهات المختصة.
  2. تم إلغاء جميع اللوحات الاعلانية التجارية قياس 120 سم x 80 سم في اللائحة الجديدة. يرجى ذكر جميع الشوارع التي تمت إزالة الإعلانات منها.
  3. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم تحديد المسافة بين اللوحات الإعلانية قياس 3 متر x 4 متر ألا تقل عن 100 متر. يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها بما يتعارض مع هذا البند.
  4. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم تحديد المسافة بين اللوحات الإعلانية قياس 5.5 متر x 4 متر ألا تقل عن 400 متر. يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها بما يتعارض مع هذا البند.
  5. في البند ثامنا من المادة السادسة عشر تم زيادة المسافات بين الإعلانات وفق النص الآتي: (يجب أن تكون المسافة بين اللوحات الاعلانية المختلفة وفق المسافة المقررة للإعلان الأكبر.) مما يتطلب إزالة عدد من الإعلانات القائمة، يرجى ذكر مواقع وعدد الإعلانات التي تم إزالتها.
المصدر
بيان صحفي
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4 نوفمبر، 2024
0 44 دقيقة واحدة

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