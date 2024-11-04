رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد الرسمي المرافق يقوم بزيارة إلى متحف قصر السلام

رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد الرسمي المرافق يقوم بزيارة إلى متحف قصر السلام

4 نوفمبر، 2024
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قام فخامة الرئيس امام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة والوفد الرسمي المرافق صباح اليوم بزيارة إلى متحف قصر السلام.

هذا وقد قام فخامته بجولة في ارجاء قصر السلام حيث اطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ وحضارة دولة الكويت والقاعات الرئيسية المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف الحضارات التي سكنت الكويت.

ورافق فخامته خلال الزيارة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابوالحسن.

رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد الرسمي المرافق يقوم بزيارة إلى متحف قصر السلام
رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد الرسمي المرافق يقوم بزيارة إلى متحف قصر السلام
رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد الرسمي المرافق يقوم بزيارة إلى متحف قصر السلام
المصدر
كونا
الوسوم
4 نوفمبر، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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