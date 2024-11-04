سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتسلم دعوة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركة في قمة متابعة عربية وإسلامية بالرياض 11 نوفمبر

سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة لسمو أمير البلاد من خادم الحرمين للمشاركة في قمة متابعة عربية وإسلامية بالرياض 11 الجاري

4 نوفمبر، 2024
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تسلم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في قمة متابعة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية والتي ستعقد في مدينة الرياض بتاريخ 9/5/1446 ه الموافق 11/11/2024م.

وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.

المصدر
كونا
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4 نوفمبر، 2024
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