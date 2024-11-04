“بيتك” ينظم ندوات وورش عمل للطلبة للاستعداد لسوق العمل

ضمن جهوده في دعم الطّلبة والتّعليم والشّباب، نظّم بيت التّمويل الكويتي “بيتك” محاضرات وورش عمل للطلبة في عدد من الجامعات حول مفاتيح الاستعداد لسوق العمل والمسيرة الوظيفيّة.

وقدّم المحاضرات وورش العمل فريق مختص من قطاع الموارد البشريّة في “بيتك” ضمن إطار مذكّرات التّفاهم التي تجمع البنك مع الجامعات والتي تتضمّن تعزيز التّعاون والتّنسيق في مجالات التّدريب والتّعليم واستقطاب المواهب وتقديم أنشطة وبرامج تعليميّة واجتماعيّة مختلفة على مدار العام، كما أنّ هذه المذكّرات تعزّز من دور “بيتك” الرّائد في دعم الأنشطة الطلابيّة والأكاديميّة في ارتقاء العمليّة التعليميّة ودعم البحث العلمي.

وقال المدير التنفيذي للتّعيينات في “بيتك”، عبدالله الخميس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيّة البنك بدعم الطّلبة والتّعليم والشّباب والحرص على مساعدتهم في رسم خارطة مستقبلهم الوظيفي بأفضل الأسس والأساليب، مشدداً على أن الاهتمام بفئة الشّباب هو استثمار طويل الأمد لصناعة مستقبل زاهر لهم وللكويت.

سلسلة من المحاضرات والنّدوات

وأشار الخميس إلى أن “بيتك” يقدّم سلسلة من المحاضرات والنّدوات تتضمن أهم مفاتيح النّجاح في تحديد المستقبل الوظيفي، وكيفيّة البدء به واستغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق النّجاح، وذلك عبر تطوير الذّات من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليّات الطلّابيّة التي لها أثر في تكوين الشخصيّة.

وقال ان الندوات وورش العمل تشمل تهيئة الطّلبة والشباب عبر تثقيفهم حول كيفيّة كتابة سيرة ذاتيّة بشكل احترافي، والاستعداد بالطّريقة المثاليّة لدخول المقابلات الوظيفيّة بثقة وايجابيّة، والتركيز على المرحلة الانتقالية بين الحياة الجامعة والحياة المهنية وما تتضمنه من تعريف بمبادئ الحوكمة وأهمية التطور الوظيفي والهيكل التنظيمي في المؤسسة وكل ما يتعلق بأساسيات العمل المؤسسي، مؤكدا أن هذه الجوانب تعتبر من أهم عوامل النّجاح.

وشدّد أيضاً على أهميّة الاستفادة من فرص العمل الجزئي بمختلف القطاعات التي تتماشى مع تخصّصات الطّلبة، كما أن فرصة (العمل الميداني) مهمّة جداً حيث تمنح الطّالب فترة معايشة واقعيّة للوظيفة من ناحية الالتزام الوظيفي وكيفيّة التّعامل مع الموظّفين والمسؤولين والعملاء.