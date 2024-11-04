وزارة الداخلية

الداخلية: كشف تفاصيل تلفيق تهمة حيازة مخدرات لمقيم وضبط 9 متورطين بينهم ضابط وعسكريان بالوزارة

4 نوفمبر، 2024
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أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من كشف تفاصيل قضية لمقيم تم ضبطه سابقا من دوريات الأمن تعرض لمؤامرة تلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة تورط فيها مجموعة أشخاص بينهم طليقته وضابط وعسكريان من وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن التحريات التي أجراها رجال مكافحة المخدرات كشفت بشكل دقيق أن المخدرات المضبوطة تم دسها في مركبة المجني عليه بطرق خفية دون علمه بمساعدة ضابط وعسكريين من دوريات الأمن وعند ضبط المقيم تمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث تم تزوير محضر الضبط بطريقة مخالفة للواقع.

وأوضحت أن التحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط جميع المتورطين في هذه الجريمة وعددهم تسعة أشخاص حيث اعترف كل منهم بدوره فيها وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.

وأكدت (الداخلية) أن لا أحد فوق القانون وأن مهمة رجال الأمن الأساسية هي حفظ الأمن والكشف عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه مشددة على التزامها بتحقيق العدالة وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى العدالة في جميع القضايا.

المصدر
كونا
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4 نوفمبر، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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