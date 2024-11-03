دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان توقعان على أربع اتفاقيات

تم بقصر بيان عصر اليوم مراسم التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة وهي كما يلي:

اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووكالة الأنباء الطاجيكية الوطنية (خاور) وسيوقعها عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) معالي السيد عبدالله علي عبدالله اليحيا – وزير الخارجية وعن حكومة جمهورية طاجيكستان معالي السيد سراج الدين مهر الدين – وزير الخارجية. مذكرة تفاهم في مجال التدريب البدني والرياضة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان وسيوقعها عن حكومة دولة الكويت معالي السيد عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب وعن حكومة جمهورية طاجيكستان معالي السيد سراج الدين مهر الدين – وزير الخارجية. مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان وسيوقعها عن حكومة دولة الكويت معالي السيد خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر – وزير التجارة والصناعة وعن حكومة جمهورية طاجيكستان معالي السيد سراج الدين مهر الدين – وزير الخارجية. برنامج تنفيذي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال السياحي للأعوام 2024-2026 وسيوقعها عن حكومة دولة الكويت معالي السيد عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب وعن حكومة جمهورية طاجيكستان معالي السيد كمال الدين مؤمن زاده – رئيس لجنة التنمية السياحية.