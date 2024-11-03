جمارك الكويت: ضبط 60 الف كبسولة من مادة اللاريكا المخدرة في الجمرك الجوي

تمكن رجال الجمارك بإدارة البحث والتحري في الادارة العامة للجمارك من ضبط شحنة تحتوي على مايقارب 60 الف كبسولة من مادة اللاريكا المخدرة في داخلها .

وفي تفاصيل الضبطية بأن واثناء البحث والتدقيق عبر ( نظام الجمرك الآلي ) تم الاشتباه بطرد قادم من دولة اسيوية عبر احدى شركات البريد السريع وعليه تم ايقاف الشحنه في النظام وتم تفتيش الطرد تفتيشاً دقيقاً حيث عثر على عدد من الكبسولات حيث كان عددها نحو 60 الف كبسولة من ماده اللاريكا المخدره وعليه تم التحفظ على المضبوطات وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.