تطبيق "سهل"

وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام عن إجراءات التنفيذ عبر تطبيق “سهل”

3 نوفمبر، 2024
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أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد إطلاق خدمة (الاستعلام عن إجراءات التنفيذ) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن الخدمة تتيح ‏ للأطراف في ملفات التنفيذ وتنفيذ الأسرة الاطلاع على مستجدات الإجراءات التنفيذية التي تمت على الملف من أوامر ومحاضر وإجراءات التوريد والصرف.

وأوضحت أن الخدمة من ضمن خدمات الاستعلام التي تقدمها وزارة العدل عبر التطبيق مؤكدة استمرار جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) وأن هدفها الأساسي خدمة جمهور المتقاضين.

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3 نوفمبر، 2024
0 5 أقل من دقيقة

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