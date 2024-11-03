سمو أمير البلاد يستقبل رئيس طاجيكستان على أرض المطار لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس طاجيكستان على أرض المطار لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية

وصل إلى البلاد ظهر اليوم فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد.

وكان على رأس مستقبلي فخامته على أرض المطار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

كما كان في استقبال فخامته معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن.

ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من معالي رئيسة ديوان رئيس جمهورية طاجيكستان رحمان آزاده إمام علي ومعالي وزير الخارجية سراج الدين مهر الدين ومعالي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الدولية أعظمشا شريفي ومعالي وزير التنمية الاقتصادية والتجارية زافقي زافقيزاده ومعالي وزير المالية فيض الدين قهارزاده ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة شير علي كبير ومعالي وزيرة العمل والهجرة جلناره حسنزاده وعدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية طاجيكستان الصديقة.

واستقبل سمو الأمير بقصر بيان ظهر اليوم فخامة الرئيس إمام علي رحمان والوفد الرسمي المرافق لفخامته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.