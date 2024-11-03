بنك بوبيان الأفضل في القيادة والتحول في برامج البيانات من Cloudera

منحت مؤسسة كلاوديرا ” Cloudera ” – المؤسسة الرائدة في مجال المنصات للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي – بنك بوبيان جائزة “القيادة والتحول في البيانات” تقديراً لجهوده في تنفيذ وتطوير البنية التحتية وإدارة البيانات بشكل متميز وفعال في أعمال “مصنع بوبيان للبيانات”.

وتم منح الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي لمؤسسة Cloudera الذي أُقيم في دبي، بحضور رئيس مجموعة البيانات في بنك بوبيان عبدالله النصف ومدير أول هندسة ومنصات البيانات ثامر الميان ونخبة من كبار الشخصيات والقياديين البارزين في مجال البيانات.

وبهذه المناسبة أعرب النصف عن اعتزازه بحصول بنك بوبيان على جائزة “الأفضل في القيادة والتحول في برامج البيانات” كونها تُمثل تأكيداً لجهوده المميزة نحو ترسيخ ركائز استراتيجيته في تعزيز ثقافة إدارة البيانات ودفع الابتكارات الرقمية إلى آفاق جديدة، وهو ما برز في تميز وفعالية قاعدة أعمال مصنع بيانات بوبيان Boubyan Data Factory بما يضمن تمكين عمليات التحول الرقمي والريادة والابتكار في معالجة البيانات وتحويلها.

وأضاف “نفخر كوننا البنك الأول والوحيد في الكويت الذي أطلق مصنع للبيانات يحتوي على منصات تحليل البيانات الضخمة Big Data والذي جاءت فكرته بالتزامن مع ما تشهده بيئة العمل المصرفي من كثافة وزخم في إدارة البيانات، واحتياجنا في الوقت نفسه لتجميع تلك البيانات الضخمة بصورة متكاملة ودقيقة ليتم بعد ذلك نقلها إلى قاعدة بيانات تحليلية ضخمة للاستفادة منها بعد ذلك في كل العمليات التشغيلية للبنك، ليصبح الآن “مصنع البيانات” لبوبيان أحد أهم أصوله الاستراتيجية التي تُسهم وبشكل كبير في تعزيز كفاءة أعماله التشغيلية والانتاجية.

تحسين جودة البيانات

وأوضح أن بنك بوبيان يسعى لتحقيق أعلى معدلات تعزيز مفهوم تحسين استخدام البيانات المعتمدة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة الجهود لتقديم قائمة مُتجددة من حلول إدارة البيانات وكيفية تأثيرها على قطاع الأعمال المحلّي، مما يُسهم في إطلاق خدمات رقمية مالية مميزة تحقق أفضل تجربة وبشكل مباشر لعملاء البنك وتعزز مكانته في السوق المحلي كبنك رائد في هذا المجال.

وأكد النصف أن بوبيان اتخذ خطوات استباقية نحو تمكين مبادرات وبرامج حوكمة البيانات ومعالجتها وفق أُطر ومعايير عالمية لتعزيز جودة البيانات ونشر سياسات وأهداف حوكمة البيانات من خلال تصميم أدوات لتمكين التحول ودعم البنية التحتية تسهيلاً لتدفق البيانات والحفاظ عليها.

إدارة البيانات في بوبيان

من جانبه قال الميان أن الجائزة تُعد تقديراً لنجاح رحلتنا نحو الاستثمار في تطوير هندسة البيانات وتمكين عمليات التحول الرقمي للبيانات من خلال مصنع بيانات بوبيان للبنية التحتية الجديدة كمنصة لتحليل البيانات الضخمة Big Data المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية بالتعاون مع كبرى الشركات التقنية في العالم والذي من خلاله استهدفنا تطوير استراتيجية البنك لتحسين نتائج الأداء التشغيلي للمؤسسة في كل المجالات مثل التسويق وجودة الخدمات المقدمة ورفع مستويات خدمة العملاء بالإضافة إلى توفير مزايا تنافسية مع باقي المؤسسات.

وأضاف أن جمع البيانات الضخمة ومعالجتها مركزيا يُعد تحدياً كبيراً تواجهه حتى أكبر الشركات نظراً لما يستغرقه من ساعات عمل طويلة، مُشيراُ إلى تمكُن فريق العمل في مصنع البيانات في بنك بوبيان من إنجاز هذا التحدي محققين نتائج مرضية وعالية من الأداء وتوفير معلومات وبيانات دقيقة تُمكن صُناع القرار وتدعم الخطط الاستراتيجية لبناء قاعدة بيانات موثوقة يُمكن الرجوع إليها لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع آليات في تنفيذ مبادرات حوكمة البيانات يمكن من خلالها تُعزيز الأداء العام وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن مصنع بيانات بوبيان يبرز التزامنا تجاه التحول في حلول الابتكارات الرقمية في مجال تحويل البيانات واغتنام الفرص الجديدة إلى آفاق أوسع نحو ترسيخ مسارات التحليل للاستفادة منها في كل عمليات البنك التشغيلية وذلك بالتزامن مع ما فرضه التطور السريع للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والذي يتيح لأصحاب القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة التحديات مع الحرص على تطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع استراتيجيات التحول الرقمي وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً.

الجدير بالذكر أن جوائز مؤسسة Cloudera السنوية يتم منحها لأكثر الشركات والمؤسسات صاحبة الرؤية الاستراتيجية في إدارة البيانات والتعامل معها والتصدي لأي تحديات تُعيق تحقيق نمواً ونجاحاً استراتيجياً ملموساً مما يُسهم وبشكل كبير في تحقيق نجاحات على مستويات عالية من الأداء المؤسسي.