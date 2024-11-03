استوديوهات “أم بي فيجن” تطلق سلسلة برامج فنية تدريبية متخصصه لدعم الفن الرقمي و”الأنيميشن”

أطلقت استوديوهات “أم بي فيجن” سلسلة برامج فنية تدريبية متخصصه ومتنوعة في مجال الفن الرقمي و”الأنيميشن”، بهدف تقديم الدعم للفنانين والمبدعين الكويتيين والمحليين، حيث تقام الورش التدريبية في استوديوهات “أم بي فيجن” في الكويت، تم تطبيق اول البرامج والورشات الفنية المتخصصة بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الكويت وبحضور السفير الإيطالي السيد/لورينزو موريني، تم الاتفاق على تبادل فني وثقافي بين البلدين بدعم الفنانين المحليين وتصدير فنونهم إلى إيطاليا واستقدام فنانين إيطاليين إلى الكويت لاشرافهم وتبادل خبراتهم مع المحليين بدعم وتعاون مع جهات فنية وجامعات وفنانين إيطاليين عالميين، ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية استوديوهات “أم بي فيجن” التي تسعى باستمرار إلى تصدير الفن المحلي والوصول به إلى العالمية وتعزيز التبادل الثقافي الفني بين الكويت ودول العالم.

الجدير بالذكر أن استوديوهات “أم بي فيجن” المتخصصة في الإنتاج الترفيهي لأكثر من 16 سنة، كان لها أكثر من تعاون ولقاء مع الفن الإيطالي، حيث حصدت في 2021 جائزة “ميوز” الإيطالية لإنتاج أفضل فيديو كليب بطريقة “الأنيميشن” عن فيديو “صرت لي” لفرقة ميامي، لتنجح في تحقيق الانتشار العالمي من إنتاج استيديو محلّي، وكذلك تم اختيار مؤسِّسة استديوهات أم بي فيجن والمنتجة الإبداعية أ. منال الغربللي من قبل إدارة الجوائز العالمية الإيطالية “ميوز” في عام 2019، لتكون المحكمة الوحيدة من دولة الكويت ضمن لجنة التحكيم الدولية في قطاع الفن الرقمي.

من جهته أشاد السفير الإيطالي لدى الكويت السيد/ لورينزو موريني بالتعاون الإيطالي الكويتي في مجالات الثقافة والفن، معتبراً إطلاق سلسلة البرامج التدريبية للفن الرقمي في الكويت خطوة مهمه ورحب بمشاركة إيطالية وتعاون متبادل لتعزيز الروابط الثقافية والفنية بين البلدين، معرباً عن إعجابه بالفن الكويتي وما وصل إليه من إبداع، وهو ما زاد من رغبته في تقديم الدعم له لمواصلة النجاح والتطور.

وقالت مؤسسة استديوهات “أم بي فيجن” والمنتجة منال الغربللي إن “أم بي فيجن” نجحت في تقديم العديد من الأعمال التي جسدت الهوية الكويتية ممزوجة بفن “الأنيميشن” مثل فن القادري ، البحري ، دق الهريس ، الطمبورة .الخ، لتحقق نجاحات وصلت بالثقافة الكويتية الخليجية إلى العالمية، وذلك مع حصولها على أهم الجوائز العالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن “أم بي فيجن” تسعى دائماً للتواصل مع الخبرات العالمية في المجال الإعلامي والإنتاج الفني الرقمي لمواصلة التطوير والتحديث للفن الكويتي”.

وأضافت أن البرامج التدريبية القادمة الذي ستقدمها “أم بي فيجن” في استوديوهاتها بالكويت سيكون ثالث تعاون بينها مع الجهات الفنية والثقافية الإيطالية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس مدى التقدير الفني والترابط بين الدولتين واهتمامهما بالفن والثقافة المحلية بشكل عام والفن الرقمي “الأنيميشن” بشكل خاص.

وأكدت “الغربللي” أن “أم بي فيجن ستوديوز ” أدركت أهمية تمكين المبدعين المحليين وتجهيزهم لسوق العمل المحلي والعالمي، حيث قامت بدمج خبرة الإنتاج الفني مع التدريب الفني لافتتاح مدرسة فنية مختصة بالتدريب الترفيهي الفني والإبداعي لإتاحة الفرصة للراغبين في تطوير مهاراتهم الإبداعية والفنية بمراحل عمرية مختلفة، إضافة لبرامج متنوعة من الورش القصيرة إلى البرامج الأسبوعية إلى الإقامات الفنية المختلفة المحلية والعالمية.

وأعربت “الغربللي” عن تقديرها وشكرها للسفير الإيطالي كونه جزءاً مهماً من هذا الحدث، لافتة إلى أن “أم بي فيجن ستوديوز ” تحضر لمزيد من التعاونات الفنية مع جهات محلية وعالمية خلال الفترة القادمة تتضمن سلسلة من البرامج التدريبية الفنية المختلفة كليا لانها تحمل المنهج الميداني الترفيهي وليس الأكاديمي فقط وبالتعاون مع السفارة الإيطالية والفنانين الإيطاليين سيكون وقع التدريب الفني من المحلي إلى العالمي مختلف.

تم تصميم العديد من البرامج والورش الفنية القادمة وشملت: تعليم الفنون الرقمية، وفنون وثقافة صناعة الرسوم المتحركة المحلية والعالمية، رسم وتصميم الشخصيات المحلية، تحريك الشخصيات، بالإضافة لإقامة ورش عمل ابداعية للتفكير الإبداعي، وورش فنية ثقافية مُنوعة تحت إشراف وتدريب خبراء وصنّاع محتوى في سوق العمل الحقيقي وليس فقط اكاديمي .