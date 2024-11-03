قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة كرمسار الإيرانية

3 نوفمبر، 2024
0 45 أقل من دقيقة

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة (كرمسار) بمحافظة (سمنان) المجاورة للعاصمة الإيرانية (طهران) اليوم الأحد ما أسفر عن قطع التيار الكهربائي والإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الزلزال وقع عند الساعة 05:16 بالتوقيت المحلي (1:46 بتوقيت غرينيتش) على عمق 11 كيلومترا عن سطح البحر.

من جانبه قال حاكم (كرمسار) رضا خاني في تصريح صحفي إن الزلزال الذي شعر به أهالي (طهران) ومحافظتي (قم) و(البرز) “أدى إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت” داعيا السكان إلى مراعاة قواعد السلامة والأمان مع الحفاظ على هدوئهم

المصدر
وكالات
الوسوم
3 نوفمبر، 2024
0 45 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

منظمة الصحة العالمية: ستة جرحى بينهم أربعة أطفال إثر تعرض مركز للتلقيح في شمال غزة للقصف

2 نوفمبر، 2024

غارة جديدة على معبر حدودي بين سوريا ولبنان

2 نوفمبر، 2024

الأمم المتحدة: اليونيفيل لن تتخلى عن مواقعها في لبنان خشية احتلالها

1 نوفمبر، 2024

ميقاتي: توسّع القصف في لبنان مؤشر على رفض الاحتلال مساعي وقف إطلاق النار

1 نوفمبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى