غارة جديدة على معبر حدودي بين سوريا ولبنان

استهدفت غارة صهيونية السبت معبر القاع-الجوسية الحدودي بين لبنان وسوريا للمرة الثانية خلال نحو أسبوع، فيما أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى تضرّر “منشآت إنسانية”.

وكان جيش الاحتلال أكد في 25 تشرين الأول/أكتوبر أنه هاجم “بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله” عند معبر جوسية الحدودي المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني، في منطقة البقاع (شرق).

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على منصة إكس إنّ “غارة جديدة استهدفت معبر الجوسية الحدودي الذي يعبر منه الكثير من اللبنانيين والسوريين من لبنان إلى سوريا”، مضيفا أنّ “منشآت إنسانية تضرّرت أيضا”.

واضاف “حتى الفرار (والاعتناء بهؤلاء الذين يفرّون) أصبح أمرا صعبا وخطيرا مع استمرار توسّع الحرب”.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا، بأنّ غارتين استهدفتا المعبر من الجهة السورية.

وكانت الغارة الأولى التي استهدفت المعبر أواخر تشرين الأول/أكتوبر قد أدّت إلى انخفاض حركة المرور بنسبة 90 في المئة.

ودفع النزاع المتصاعد بين حزب الله والاحتلال منذ 23 أيلول/سبتمبر أكثر من 500 ألف شخص، معظمهم سوريون، إلى مغادرة لبنان باتجاه سوريا، بحسب السلطات اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال قصف في 4 تشرين الأول/أكتوبر منطقة المصنع الحدودية في شرق لبنان، ما أدى الى قطع المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا، بعدما سلكه عشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين السوريين.

وتربط بين سوريا ولبنان ستة معابر برية شرعية، أربعة منها في ريف حمص وخامس في ريف دمشق وسادس في ريف طرطوس (غرب)، بالإضافة إلى عشرات الطرق والمعابر غير الشرعية ضمن حدود جغرافية متداخلة.