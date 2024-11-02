الأوقاف: بدء تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج غدا الاحد إلكترونيا وحتى 17 الجاري

الأوقاف: بدء تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج غدا الاحد إلكترونيا وحتى 17 الجاري

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها ستبدأ في تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الـ17 من الشهر الجاري عبر المنصة الالكترونية للوزارة وبالمصادقة مع برنامج (هويتي).

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إنه تم وضع ضوابط وشروط لتنظيم قبول الحجاج تلزم مقدم الطلب ان يكون كويتيا ولم يسبق له الحج وأن تكون المجموعة الواحدة لا تتعدى ثلاثة أشخاص ومن ضمن الأقارب.

وأضافت أنه بامكان إضافة مرافق مقيم واحد ضمن الطلب وزوج الكويتية المقيم وزوجة الكويتي المقيمة وأبناء الكويتية المقيمين وأم الكويتي.

وأوضحت أنه يحق لمقدمي الطلب التغيير والاستبدال في الطلب أثناء فترة التسجيل فقط ويجب بعد إجراء الفرز لضمان التسجيل سداد مبلغ 750 دينارا عن الحاج الواحد كدفعة مقدمة موضحة أنه في حال إلغاء طلب الأكبر سنا في المجموعة يلغى الطلب كاملا.

وبينت أنه يحق للحاج المقبول التحويل من حملة إلى حملة أخرى لمرة واحدة فقط وأن يكون للطلب كاملا وفي موعد أقصاه 31 ديسمبر القادم.

وافادت أنه يحق للحاج استرداد مبلغ الحج كاملا في حال رغبته بالإلغاء خلال موعد أقصاه 31 ديسمبر مشيرة الى أنه لا يمكن استرجاع المبلغ بعد هذا التاريخ إلا في حال توفر مقعد شاغر.