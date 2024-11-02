اليوسف يشرف على حملة أمنية موسعة في منطقة إشبيلية

اليوسف يشرف على حملة أمنية موسعة في منطقة إشبيلية

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذها حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة إشبيلية تحت إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح استهدفت المخالفين والخارجين عن القانون.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن القطاعات الميدانية المعنية تمكنت خلال الحملة من تحرير (1353) مخالفة مرورية متنوعة وضبط 7 أشخاص انتهاء إقامة و9 مطلوبين تغيب و1 مواد مخدرة وشخص بحالة غير طبيعية و4

أشخاص مطلوبين صادر بحقهم أوامر إلقاء قبض علاوة على حجز 4 مركبات ودراجات نارية مخالفة مروريا و7 مركبات مطلوبة على ذمة قضايا.

وأضافت أن ذلك يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112).