نائب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يشيد بجهود دولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني

اشاد نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان جيلاني اليوم الجمعة بالدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الكويت قيادة وشعبا من اجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني جراء العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اختتام المؤتمر الدولي ال43 لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم يوم امس الخميس في جنيف والذي جمع اكثر من 2200 ممثل من مختلف انحاء العالم.

واكد جيلاني ان الجهود الكويتية في دعم العمل الإنساني تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعب الكويتي والفلسطيني.

من جانب آخر حذر جيلاني من تداعيات قرار الاحتلال الاسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤكدا أن هذا القرار له تداعيات تمتد الى كل المناطق التي تعتمد على خدماتها خاصة في لبنان وسوريا.

وقال إن الآثار الكارثية لهذا القرار ستنعكس سلبا على الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يرتبط بتعاون مهم مع الوكالة الأممية لتلبية الإحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

واضاف أن عواقب القرار على المستوى الدولي ستكون “وخيمة” كذلك اذ ستعمل على تدمير النظام الدولي الإنساني بكامله بسبب الصمت الدولي إزاء الانتهاكات المستمرة والاستهتار الذي تنتهجه قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته شدد جيلاني على أهمية المؤتمر الدولي كفرصة حوار بين المنظمات الإنسانية والممثلين عن الحكومات لحشد الدعم وحث الشركاء الدوليين على حماية هذا “النظام الإنساني الدولي” من التهديدات واحترام القانون الانسان الدولي ووقف الانتهاكات.

على صعيد متصل شددت مسؤولة الشراكة مع الحركة الدولية داخل الصليب الأحمر اللبناني سمر أبو جودة في تصريح مماثل ل(كونا) على أهمية التعاون الدولي من اجل الحفاظ على النظام الإنساني.

وقالت إن “النداء المشترك الذي أصدرته الجمعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الاحمر يهدف أساسا إلى توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني خاصة مع تصاعد أعمال العنف بالمناطق التي يتواجدون فيها”.

وكان المؤتمر الدولي قد اختتم أعماله يوم امس الخميس بعد أربعة أيام من المناقشات المكثفة بين ممثلي 196 دولة ومندوبين عن 191 جمعية وطنية من الصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث تم اعتماد خمسة قرارات لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ودعم المجتمعات المحلية في الأزمات الإنسانية وإدارة الكوارث الطبيعية بالإضافة إلى حماية المدنيين في الفضاء الرقمي.